Ortakent'in içme suyu hatları devreye alınıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum İlçesinin Ortakent Mahallesinde yapımı daha önce tamamlanan içme suyu hatlarını devreye alıyor.İller Bankası tarafından yapılan projenin iptali için İller Bankasına açılan dava nedeniyle 2014 yılında yapımı tamamlanan hat, bu güne kadar devreye alınamamıştı. Tüm Ortakent Mahallesini besleyecek şekilde projelendirilen ve yaklaşık 40 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattı, dava sürecinin tamamlanmasının ardından devreye alınıyor.

- Hat deneme aşamasında

Hattın kullanıma başlaması için MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye ek 2 bin 600 metre hat ve 1 adet içme suyu deposu yapıldı. Bölgedeki çalışmalar tamamlandı ve hattın aktif hale getirilebilmesi için deneme aşamasına geçildi. Uzun zamandır kullanılmayan hatların bazı kısımlarında patlakların olduğu belirlenirken bu arızaların tamir edilmesinin ardından Ortakent Mahallesinde kullanılan eski hat devre dışı bırakılıp yeni hat aktif hale getirilecek.