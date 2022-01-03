Ortaokul öğrencilerine suyun döngüsü anlatıldı

6'ncı sınıf öğrencilerine suyun doğadaki döngünü anlatılırken, arıtma tesisi de gezdirildi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta Şahidi Ortaokulu öğrencilerini ağırladı. Öğrencilere sınıflarında yapılan sunumda Muğla'nın büyükşehir oluşu, MUSKİ'nin kuruluşu ve görevleri hakkında bilgiler verildi. Okulda yapılan sunumun ardından MUSKİ Genel Müdürlüğünü, Fen Bilgisi Öğretmeni Taşkın Akyol ile birlikte ziyaret eden öğrencilere suyun doğadaki döngüsü, su kirliliğinin sebepleri gibi konular anlatıldı.

Menteşe Atıksu Arıtma Tesisi'ne giden öğrencilere MUSKİ Genel Müdürlüğü personeli tarafından tesisin çalışma prensibi ve arıtılan sudan elde edilenler ile kullanım alanları hakkında bilgiler verildi.

Suyun kullanıcıya ulaşma ve kirlenen suyun doğaya kazandırılması esnasında yaşanan zorluklar ile bilinçli su kullanımı hakkında farkındalık oluşturmak için yapılan sunum ve tesis gezisinden dolayı MUSKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür eden öğrenciler, teşekkürlerini mektuplarla ilettiler.