‘Osmanlı Çeyiz sandığı' projesinin tanıtımı yapıldı

Beş yıl önce Türk el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Muğla Merkezli kurulan Altıneller Derneği, ‘Osmanlı Çeyiz Sandığı' projesinin tanıtımını yaptı. Akyaka'da gerçekleştirilen proje tanıtımında proje ile unutulmaya yüz tutmuş sandıklarda bekleyen geleneksel Türk motiflerinin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor. Proje tanıtım toplantısına Mehteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz de katıldı.

‘Osmanlı Çeyizi Sandığı' projesi kapsamında, dokumacılık (kumaş ve kilim), oya ve nakış, ayakkabıcılık, porselen ve çini boyama ve ahşap işçiliği gibi beş dal belirlendi. Projenin amacının sürdürülebilir bir iş modelini hayata geçirip kurs ve eğitimler ile meslek edindiren kadınlara düzenli bir gelir imkânı sağlayarak bölgesel kalkınmaya ve kültürel tanıtıma katkı sağlayan bir setsem oluşturmak.

‘Osmanlı Çeyiz Sandığı' projesi kapsamında ilk etapta 50 kadın ile yola çıkılması hedefleniyor. Tanıtım ve satış aşamasında ise öncelikli olarak bölgedeki turistik işletmeler ile görüşmeler yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Ören yerlerindeki hediyelik eşya satış işletmeleri ile de bağlantı kurulacak. Ürün satışı ile gelir elde etme hedefinin yanında bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin el sanatlarını yakından tanıması ve atölye çalışmalarını deneyimlerine katma amacı da bu yaz sezonunda başlatılacak.

‘Osmanlı Çeyiz Sandığı' projesi ile sandıklarda duran 100-200 yıllık Türk el sanatlarının gün yüzüne çıkarılması, bu kültürün yaşatılması, ev hanımlarının üretim yaparak ev ekonomisine katkıda bulunması amaçlanıyor.