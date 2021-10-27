Otel odasında 4.2 kilogram uyuşturucu yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.2 kilogram uyuşturucu ile bir adet ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu madde getirildiği bilgisini aldı. Şüpheli şahıslar H.Ö. ve S.K.'nın konakladığı oteli tespit eden ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bahse konu adrese operasyon yaptı.

Operasyonda 4.2 kilogram skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan S.K. isimli şahıs adli kontrol şartıyla salıverilirken, H.Ö. isimli şahıs tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği bildirildi.