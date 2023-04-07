Otelcilerden yeni sezonda rekor beklentisi

Dünya'nın ve Türkiye'nin en gözde turizm kentlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesinde otelciler hazırlıklarını tamamlamalarının ardından misafirlerini kabul etmeye başladılar. Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli yeni sezondan otelciler olarak beklentilerini dile getirdi.

Muhteşem denizi ve doğası ile ünlü olan ve bacasız sanayinin popüler kentlerinden Marmaris'te turizm, önce pandemi sonrasında orman yangınları sebebi ile darbe almıştı. Sektör temsilcileri katıldıkları yurt dışı fuarların ardından gelişmelerin sevindirici olduğunu belirterek, bu yıl rekor beklentisi içinde olduklarını açıkladılar.

İngiltere'den çocuklarının okul tatilini fırsat bilip gelen Robert Bob, "Marmaris'e ilk defa geliyorum, okullar tatil olduğu için oğlumu ve eşimi alıp buraya geldim. İyi ki gelmişim. Gerçekten çok güzel. Bu mevsimde bile denize girebildik. Bizim ülkemizde sürekli yağmur olduğu için eve kapanmak yerine buraya geldik. Yazın ya da Ekim gibi tekrar gelmeyi düşünüyoruz" dedi.

‘İç pazar turizmi bayramdan sonra hareketlenir'

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, yaklaşan Ramazan Bayramı ile iç pazardaki hareketlilik ile ilgili, "Tabiiki hepimizin de bildiği üzere yaşadığımız talihsiz deprem afeti ile beraber iç pazar turizminde rezervasyonlarda biraz yavaşlama olmuştu. Fakat son bir iki hafta içerisinde tekrar deprem öncesi performansına, akışa kavuşmaya başladık diyebiliriz. Bayram ile beraber özellikle çevre illerden bölgemize, Marmaris'e bir akış olacağını öngörüyoruz, bekliyoruz. Fakat daha çok yoğunluğu bayramdan sonra Mayıs ve Haziran ayıyla beraber başlayacağını tahmin ediyoruz. İç pazar satışlarımız depremle beraber her ne kadar durmuş da olsa şu anda eski temposunu, eski hızına kavuşmak üzere diyebiliriz. Burada şunu belirtmek lazım. Dış pazarın aksine böyle bir kriz döneminde iç pazar depreme depremle beraber sadece ötelenmiş vaziyette. Dış pazarın aksine bir kayıp veya farklı bir bölgeye kayması söz konusu değil. İç pazardaki rezervasyonlar depremden sonra tekrar normal, olağan seyrine kavuşacaktır diye tahmin ediyoruz" dedi.

‘Tarihi bir rekora imza atacağız'

Kendisi de otel işletmecisi ve turizmci olan GETOB Başkanı Deliveli. ‘"Planlanan kapasite planından koltuk sayısı şu anda aksi bir durum olmaması durumunda Marmaris bölgesinin tarihi rekoruna imza atacak gibi gözüküyor. Hem Dalaman havalimanına gelecek toplam ziyaretçi sayısı, hem de bizim bölgemizin ana kaynak pazarı olan Birleşik Krallık pazarında en yüksek konaklama sayısına ulaşacağımızı rahatlıkla öngörüyoruz" diyerek en son 2019 sezonunun tam olarak yaşandığı günlerin üzerine çıkılacağını belirtti.

‘Artan maliyet oranları ile turizmcilerin karları ile orantılı olmalı'

GETOB Başkanı Deliveli, "Her ne kadar doluluk geceleme sayıları, gelen ziyaretçi sayısı çok yüksek olarak beklesek de burada turizmcinin, zorlayan turizmcinin önündeki asıl engel. Asıl zorluğu ben daha çok operasyonel karlılık olarak görmekteyim. Yani Favok dediğimiz faiz, amortisman, vergi öncesi kar oranı o tercihini şu anda geçen seneye göre ciddi oranda daralmaktadır. Bunun da temel sebebi hepimizin bildiği üzere fiyatların artışı, maliyet artışlarımız ve de Türk lirasının yabancı para karşısındaki beklenenin altında sahip olduğu değer neticesinde şu an otelcinin maliyet yükü, operasyonel karı ciddi şekilde düşmüş vaziyettedir. Dolayısıyla bizim için tabii ki toplam gelecek ziyaretçi sayısı çok çok önemlidir. Fakat bununla beraber turizmin sürdürülebilir hali yapmamız, aynı hizmet kalitesini sürdürebilmemiz için kârlılığımız da çok önemlidir. Bu konuda maliyet artışlarıyla mücadele edebilmemiz açısından bunu da dikkate almamız lazım" şeklinde konuştu.

Sahte site uyarısı

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, "Bayramdan sonra muhakkak son dakika satışları hızlanacaktır. Fakat otellere dış pazardan gelen yoğun talep neticesinde yer bulma konusunda ben sıkıntı öngörüyorum, öyle tahmin ediyorum. Dolayısıyla misafirlerimizin çok geç kalmadan hala devam eden indirimlerden istifade etmeleri gerektiğini buradan sizler vasıtasıyla duyurmak isterim. Ve bu rezervasyonları yaparken de bilinen, tanınan, itibarlı acenteler üzerinden veya işletmelerin konaklama tesislerinin kendi resmi hesapları üzerinden rezervasyon yapmalarını öneririm. Sosyal medyadan, kısa mesajlar veya farklı kanallar yoluyla gelen reklamlara promosyonları teyit etmeden, emin olmadan itibar etmemeleri lazım. Her sezon öncesi olduğu gibi ne yazık ki bu sezon da bu tarz dolandırıcılık girişimleri den farkındayız diyerek uyarılarda bulundu.