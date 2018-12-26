İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otelde çıkan yangın korkuttu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir apart otelin deposunda yangın çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir apart otelin deposunda yangın çıktı. Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen yangında kundaklama şüphesi olduğu iddia edildi.


Gece saatlerinde Bitez Mahallesi Kaktüs sokakta bulunan bir apart otelin deposunda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden otelin deposunda çıkan yangın bir anda büyüdü. Otelde kalan vatandaşlar alevleri görerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürmek için depoya yangın tüpleriyle indi. 112 acil ekipleri otel önünde hazır beklerken, elektrik şirketi çalışanları ise tüm otelin elektriklerini kesti. Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen yangında yaralanan olmazken otelde maddi hasar oluştu.


Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. Kimsenin bulunmadığı depo bölümünde çıkan yangında kundaklama şüphesi olduğu da iddia edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.