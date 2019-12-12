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Otelden 23 adet klima çalan hırsızlar polisten kaçamadı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir otelden 23 adet klima çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otelden 23 adet klima çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Bodrum ilçesi Gümbet bölgesinde faaliyet gösteren bir otelde 7 ve 10 Aralık 2019 tarihlerinde meydana gelen iki ayrı klima hırsızlığı olayını araştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 56 parça dış ve iç üniteyi çalan şüphelileri yakalamak için yapılan çalışma sonucu farklı suçlardan kaydı olan B.E ve G.K. isimli şüphelileri takibe aldı. Şüpheliler araçlarıyla seyir halindeyken asayiş ekiplerince yakalandı. Araçta yapılan aramada dün Yalıkavak bölgesinden çalınan 1 adet tekne motoru daha bulundu.

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