İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Oto teybinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde oto teybi içerisine zulalanan uyuşturucuyu narkotik ekipleri buldu, 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde oto teybi içerisine zulalanan uyuşturucuyu narkotik ekipleri buldu, 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan çalışmalarda ilçeye bir otomobille uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi alındı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan aramada oto teybi içerisine zulalanmış şekilde 80 gram metamfetamin ele geçirildi.


Araçta bulunan G.D. ve S.İ. isimli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.