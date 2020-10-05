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Otobüs koltuğunda uyuşturucu sevkiyatı

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmanın otobüsünde Marmaris Çetibeli uygulama noktasında narkotik köpek ‘Kaptan’ın da katıldığı aramada yaklaşık 3 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmanın otobüsünde Marmaris Çetibeli uygulama noktasında narkotik köpek ‘Kaptan'ın da katıldığı aramada yaklaşık 3 kilo esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmaris'e giden yolcu otobüsünde narkotik köpeği ‘Kaptan'ın da katıldığı arama çalışması yapıldı. Aramada otobüsün arka bölümlerindeki yolcu koltuklarına gizlenmiş ayrı ayrı 2 kilo 912 gram esrar maddesi gele geçirildi.


Otobüs muavini N.T: ile yapılan görüşmede, esrar maddesini kendilerine F.S. ve E.S. isimli şahısların sipariş verdiğini, otobüsü havuzlubahçe durağında beklediklerini söyledi. KOM takip timi ve JASAT ekipleri otobüsü takip ederek uyuşturucu siparişi veren şüphelilerin uyuşturucu alışverişini gerçekleştirmek üzere iken suçüstü yakalandılar.


Durağa yakın bir yerde alışverişi uzaktan takip eden bir otomobil içindeki S.K. ve S.O isimli şüpheliler de olayla ilgili bağlantıları olduğu gerekçesi ile yakalandılar. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekler.

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