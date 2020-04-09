Otobüslerde vatandaşa maske dağıtılıyor

Korona virüs salgınına karşı Muğla il genelinde dezenfekte çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, çalışmak zorunda kaldıkları için evlerinde kalamayan toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşlara maske dağıtıyor.

Belediye otobüsüne binen vatandaşlar, ellerine dezenfektan sürdükten sonra maskelerini alarak yolculuğa devam edebiliyor. Böylece otobüsteki tüm yolcuların maske takması sağlanıyor. Vatandaşlar, otobüsten indikten sonra da bir süre daha maskeyi kullanmaya devam edebildikleri için, maske takılmasının günün her saatine, şehrin her noktasına yayılmasına destek sağlanmış oluyor. Otobüse binerken yüzünde maske olan yolcular da eğer ihtiyaç duyuyorlarsa otobüste ücretsiz olarak verilen bu maskeden alabiliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesine ait MELSA şirketinde haftada 12 bin adet maske üretiliyor.