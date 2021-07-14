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Otogarda uyuşturucu ile yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Muğla otogarında yaptıkları denetimde bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde yakalandı.


Muğla NSM Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliğince yapılan sistem araştırmalarında tespit edilen şahıs Menteşe otogarında durdurulup üzerinde ve eşyalarında yapılan adli arama neticesinde


6, 11 gram metamfetamin ve 0,97 gram bonzai uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.


Şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan hakkında işlem yapıldı.

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