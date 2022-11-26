Otomobil, alev alev yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde alevlere teslim olan otomobil, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay Yakaköy Mahallesi Türkmen Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 06 TIA 93 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören mahalle sakinleri, damacanalarla alevleri söndürmeye çalışırken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen otomobildeki yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.