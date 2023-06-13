Otomobil beton mikserine arkadan çarptı: 1 ölü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yol kenarındaki beton mikserine arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Gökçe Mahallesi mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. M.T. (49) yönetimindeki 35 BSZ 37 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arıza yaptığı için yol kenarında duran S.N.Ç. idaresindeki (23) 48 AIU 692 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil içerisindeki sürücü M.T. ile yolcu konumunda bulunan Tuncay Topuz (39) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Tuncay Topuz doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.