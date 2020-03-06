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Otomobil beton mikserine çarptı; 2 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin beton mikserine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin beton mikserine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı.


Kaza Fethiye - Antalya kara yolu Çırpı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağatay Ş. idaresindeki 48 JR 808 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Mustafa G. idaresindeki 07 RL 811 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle beton mikseri şarampole devrilirken, otomobil ise yol ortasına devrilerek alev almaya başladı. Alev alan otomobilde sürücü Çağatay Ş. kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. alev alan otomobil itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Kazada yaralanan sürücüler, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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