Otomobil çöp konteynerine ve direğe çarptı, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, çöp konteynerine ve konteyner arkasındaki beton direğe çarptı. Sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Bilal Şahan (51) idaresindeki 09 S 0136 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerine ve konteyner arkasındaki beton direğe çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücü Bilal Şahan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazada araçta yolcu olarak bulunan M.Y. ise yaralandı. Aydın'ın Söke nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Şahan'ın cenazesi, olay yerinden alınarak ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.