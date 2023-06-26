Otomobil duvardan aşağı devrildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 28 yaşındaki Çağlar Aydın adlı genç yaşamını yitirdi.

Kaza, Koyunbaba Mahallesi Gümsan 2 Sitesi'nde meydana geldi. Türkbükü'nde işletmecilik yaptığı ifade edilen 28 yaşındaki Çağlar Aydın'ın kullandığı 48 AHE 696 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarından aşağı düştü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık kuruluşuna kaldırıldı.

Kazada yaralanan Çağlar Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.