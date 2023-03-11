Otomobil İle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

-Muğla'nın Milas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Milas TÜVTÜRK muayene istasyonu orta refüjünden Milas istikametine doğru U dönüşü yapmak isteyen Leyla D.'nin kontrolündeki 09 NG 872 plakalı otomobil, Bodrum'dan Milas'a doğru seyreden Uğur Belen'in kontrolündeki 48 RY 010 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Uğur Belen olay yerinde yaşamını yitirirken, motosiklette yolcu olarak bulunan B.D. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan B.D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren Uğur Belen ise olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil sürücüsü Leyla D. gözaltına alındı.