Otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kaza 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Elif H. (38) idaresindeki 37 AS 918 plakalı Ford otomobil, Tuzla Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, Selamet D. (50) yönetimindeki 48 BB 3134 plakalı Fiat yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Selamet D. ile minibüste yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarından ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile soruşturma sürüyor.