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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.



Kaza, Babataşı Mahallesi'nde Cahit Gündüz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.Y yönetimindeki 48 AFS 067 plakalı otomobil, Süleyman Yalçın'ın idaresindeki 48 GU 287 motosiklet ile çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolünde, Yalçın'ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Yalçın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücü M.A.Y ise gözaltına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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