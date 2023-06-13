Otomobil park halindeki beton mikserine çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçende seyir halindeki bir otomobilin sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gökçe Mahallesi mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulmaya başlayan otomobil park halindeki beton mikserine arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil içerisindeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.