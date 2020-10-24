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Otomobil Tır'ın altına girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla’da vardiya çıkışı Tır’ın altına giren otomobildeki 4 kişiden birisi öldü, 3 kişi yaralandı.

Muğla'da vardiya çıkışı Tır'ın altına giren otomobildeki 4 kişiden birisi öldü, 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Muğla-Aydın Karayolu Salihpaşalar mevkiindeki bir mermer firmasında çalışan işçiler vardiya çıkışı 48 LL 406 plakalı otomobil ile tali yoldan ana yola çıkarken karayolunda seyir halinde olan 71 EV 673 plakalı Tır'ın altına girdi.


Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi sonrası olay yerine çok sayıda 112 ambulansı, polis ve jandarma ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği AKS ekibi sevk edildi.


Kazadan mermer ocağında çalıştıkları öğrenilen Rıfat Keskin, Emre Çetin ve Ömer Özgür Akkaya yaralanırken, İsmail Karakan ise yaşamını yitirdi.

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