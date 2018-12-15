Otomobil Traktöre Çarptı, Yaya Öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile traktör çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza; Paşalı Mahallesi Kocaahmetler mevkisinde meydana geldi. Hasan Kıvrak idaresindeki 48 HM 713 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde ve sürücüsü Şaban Hıra'nın üzerinde bulunduğu 48 FA 882 plakalı traktörün arkasında bulunan kasaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden traktör, sürücü Hıra ile konuşan 68 yaşındaki Durmuş Aykurt traktörün altında kaldı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede, Durmuş Aykurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücüler Kıvrak ile Hıra sağlık ekiplerince ambulanslar ile Fethiye devlet hastanesinde hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmayı Seydikemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sürdürüyor.