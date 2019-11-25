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Otomobil yaya geçidinde öğrenciye çarptı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, okula gitmek için yaya geçidinden geçmek isteyen 10 yaşındaki erkek öğrenci, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, okula gitmek için yaya geçidinden geçmek isteyen 10 yaşındaki erkek öğrenci, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre; Fethiye Şehit Feramil Ferhat Kaya Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Erke'ye (10) okullarının önündeki Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken Hazel S. idaresindeki 48 L 6292 plakalı otomobil çarptı.


Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Erke'ye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan polis ekipleri ve öğretmenler yaptı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Erke'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Otomobil sürücüsü Hazel S. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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