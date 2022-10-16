Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü havada takla attı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü havada takla atarak yere düştü. Feci kazada 2 kişi yaralanırken kaza anları ise anbean kaydedildi.

Olay, Fethiye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. idaresindeki 34 ZM 1702 plakalı otomobil, Muzaffer Dontlu ile Sadi Pekin Caddesi Kavşağı'nda, M.Y.'nin kullandığı 34 EPA 808 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki kurye bir evin bahçesine düştü. Otomobil de seyir halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobil ile motosikletin çarpışmasının ardından motosiklet sürücüsünün havaya fırladığı, otomobilin ise karşıdan gelen aracın ön kısmına vurma anı görülüyor.