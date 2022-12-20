Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, Milas - Ören karayolu Karacahisar mevkiinde bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekizköy'de ikamet eden ve bu sabah saatlerinde hastaneye gitmek üzere evinden ayrılan 86 yaşındaki Mustafa Bilge'ye yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Bilge'ye çarpan otomobil olay yerinden kaçarken, yaralıya ilk müdahale yoldan geçen sağlık personeli Mehmet Aslan tarafından yapıldı. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Bilge'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bilge'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, güvenlik güçleri kazaya karışan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.