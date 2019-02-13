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Otomobilin devirdiği ağaç başka bir otomobili hurdaya çevirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin çarparak devirdiği ağaç başka bir otomobili hurdaya çevirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin çarparak devirdiği ağaç başka bir otomobili hurdaya çevirdi.


Turgutreis-Bodrum karayolunda seyir halinde olan otomobil sürücüsü, Beylikkırlar mevkiinde bulunan kavşağa yaklaştığı sırada aşırı hızlı olması nedeniyle önündeki araçlara çarpmamak için yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü araç içinde sıkışarak yaralanırken devrilen palmiye ağacı ise park halindeki başka bir aracın üstüne devrildi.


Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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