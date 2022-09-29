İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobilin gizli bölmesinden ruhsatsız tabanca ile yüklü miktarda döviz çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde zulalanmış halde 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde zulalanmış halde 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.



Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanma ve ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Denetimler çerçevesinde ekipler tarafından şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Ekipler tarafından otomobilde yapılan aramalarda, orta konsola zulalanmış 2 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet farklı çaplarda fişek ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 bin dolar, 3 bin euro ve 1 telefon ele geçirildi. Otomobilde bulunan R.B. ve A.A. isimli iki şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.