İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren yılanı çıkarabilmek için itfaiye seferber oldu.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren yılanı çıkarabilmek için itfaiye seferber oldu.


Edinilen bilgiye göre, Karaburun Mahallesi'ndeki Ata Sanayi Sitesi 5. sokakta Serkan Ateş'e ait otomobilin motor kısmına park halindeyken yılan girdi. Bunun üzerine yılanı çıkarabilmek için itfaiye ekiplerinden yardım istendi.


Sanayiye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri, aracın motor bölümündeki yılanı çıkarabilmek için çaba harcadı. Ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından yılanı bulunduğu yerden alarak doğaya bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.