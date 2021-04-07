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Otomobilin üzerine ağaç devrildi: 3 yaralı

Bodrum’da seyir halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Bodrum'da seyir halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Gündoğan Mahallesi'nde yol kenarındaki bir ağaç, Gündoğan-Torba yolunda seyir halinde olan bir otomobilin üzerine yıkıldı. Sürücü hemen otomobili durdururken, otomobilin ön kısmı ağır şekilde hasar aldı. Araç içerisindeki 3 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaşanan olayın ardından yolda trafik akışı durdu. İhbar üzerine Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Belediye ekipleri ve vatandaşlar, ağaç motorları ve testerelerle yıkılan ağacı kesti.

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