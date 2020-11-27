Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kadın yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kadın hastaneye kaldırıldı

Tuzla Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi'nde, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil ile Didem Çot'un kullandığı 48 FAE 14 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından otomobil olay yerinde kaçtı. Kazada, yaralanan Çot sağlık ekiplerince Fethiye Devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince, kaza yerinden kaçan otomobil ile sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.