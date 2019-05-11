Otomobille çarpışan motosikletle hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye İlçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonu meydana gelen meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Fethiye - Antalya karayolu Karaçulha hal Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Volkan A. (30) idaresindeki 48 JP 125 plakalı otomobil, sürücüsü tespit edilemeyen 48 GP 569 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen ve hurdaya dönen motosiklet kaldırıma çarparak dura bildi. Kazada motosiklette bulunan Hüseyin Alpdoğan (55) ve Mehmet Gündoğdu (52) ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Alpdoğan ilçedeki özel bir hastaneye, Gündoğdu ise Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alpdoğan sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Gündoğdu'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Otomobil sürücüsü Volkan A. İfadesi alınmak üzere Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Fethiye- Antalya karayolunda trafik, polis ekiplerinin kontrolünde yan yoldan sağlandı.