Otoparklar motosiklet mezarlığına döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik otoparkları motosiklet mezarlığına döndü. İlçe genelindeki trafik otoparklarında yaklaşık 12 bin 300 motosiklet sahibini bekliyor.

Bodrum'da yaz aylarında trafik yoğunluğundan dolayı vatandaşlar çoğunlukla motosiklet kullanmayı tercih ediyor. İlçeye kayıtlı 100 bin araç varken şehir dışından gelen araçlarla birlikte taşıt sayısının 10 kat artığı öğrenildi. İlçeye kayıtlı yaklaşık 30 bin motosikletin olduğu öğrenildi. İlçede bekleyen trafik otoparkları ise motosiklet mezarlığına döndü. İlçe genelindeki trafik otoparklarında yaklaşık 12 bin 300 motosiklet çürümeye terk edildi. Otomobilden daha çok motosikletler trafik otoparklarında beklemeye başladı. Trafik kazası, sigorta borcu ya da hacizli duruma olan motosikletlerin sayısı her geçen gün arttı. Trafik otopark işletme sahipleri ise bu durumdan muzdarip olduğunu açıkladı. Otoparklarda 20 yıllık motosikletlerin olduğu ve birçok motosikletin çürümeye terk edildiği öğrenildi.

Konacık otoparkı işletmecisi Kenan Akbıyık 7 bin adet motosikletin çürümeye terk edildiğini belirterek, “Bodrum genelinde özellikle sigortası olmayan, muayenesi olmayan kaza sonucu terk edilen ve aynı zamanda güvenlik amacıyla çekilen motosikletler var. 14 yıldır otoparkta duran motosikletler bile var. Devletimizin bununla ilgili bir çalışma yapmasını bekliyoruz. 5 yıldır bununla ilgili bir çalışma yaptık. Gerekli mercilere başvurularımızı yapmış durumdayız. Ama hiçbir sonuç alamadık. Türkiye genelinde bunu bir hesaplarsak, milyonlarca motosiklet çürümeye terk edilmiş. Bu motosikletleri çürümeye terk etmeyelim, 1 yılını doldurmuş kara yada deniz araçları devletin hazinesine katılması gerektiğini düşünüyoruz. Otoparkta beklettiğimiz motosikletlerden kar amacıda gütmüyoruz. Artık elimizden çıksın, gördükçe içimizde sızlıyor. Milyonlarca aracımız var böyle türkiye genelinde. Devletimiz bunun bir şekilde satışını yapmalı, piyasaya sürmeli. Sonuçta milli servet bu araçlar. 12, 13 bin civarından muhakkak vardır trafik otoparklarında. Turgutreis otoparkında ise 7 bin motosiklet var. 20 yıllık motosikletler durmakta. Biz otopark ücreti bile istemiyoruz, çekici paramızı versinler yeter. Maksat motosikletler burada çürümesin. Kar amacı bile gütmüyoruz” dedi.

Trafik otoparkı işletmecisi Sezgin Kılıç çürümekte olan motosikletleri göstererek, “Otların arasında çürüyen motosikletler var. Buradaki motosikletler yaklaşık 1 yıldır çürümeye terk edildi. Çok lüks motosikletlerde var. Bu motosikletler milli servet. Milli emlak ve Devletimizden bunlara sahip çıkılmasını istiyoruz” dedi.