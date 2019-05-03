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Oturarak Voleybol 1. Lig 2'inci etap maçları Fethiye'de başladı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek Oturarak Voleybol 1’inci Ligi 2’nci etap müsabakaları, Muğla’nın Fethiye ilçesinde başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek Oturarak Voleybol 1'inci Ligi 2'nci etap müsabakaları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı. Fethiye Beşkaza Spor Salonu'nda başlayan müsabakalarda 8 ilden 9 takım mücadele ediyor.


Müsabakaları sporcuların yakınları ve diğer bedensel engelli sporcular heyecanla izledi. TBESF Yönetim Kurulu Üyesi ve Oturarak Voleybol Asbaşkanı Oğuz Çerik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1. Lig 2. etap müsabakalarında 9 takımın yer aldığını bildirdi.


Takımlarda milli sporcuların da bulunduğunu ifade eden Çerik, “Oyuncuların içerisinden milli takıma da yeni sporcular seçiyoruz. Şubat'ta Avrupa Şampiyonası elemelerini yenilgisiz tamamladık. A Milli takımımızla Temmuz'da Macaristan'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında ter dökeceğiz” dedi.

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