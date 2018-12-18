Öykü ve tüm Lösemililer için ‘Umut' kampanyası

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe Belediyesi, İzmir'li 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve tüm lösemili vatandaşlar için konulan Lösemi teşhisi sonrası kan verdi ve kök hücre bağışı için donör kampanyasına destek verdiler.

Menteşe Belediyesi Konakaltı Kültür Merkezi salonunda düzenlenen kampanyaya Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de katıldı. Kızılay Kan Bağış aracının konuşlandığı salona Belediye personeli başta vatandaşlar da destek verdi. 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya 2018 yılının Kasım ayında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulmuştu. JMML, löseminin nadir görülen bir türü olduğu, Paris merkezli Orphanet veritabanına göre hastalığın görülme sıklığı milyonda 1-9 arası değiştiği açıklandı. Minik Öykü için uygun donör (bağışçı)'nın bugüne kadar bulunamadığı öğrenilirken, bugüne kadar Türkiye ve dünyanın birçok yerinde Öykü Arin ve tüm lösemili çocuklar için kök hücre bağışı için donör kampanyası başlatıldı.

3,5 yaşındaki Öykü Arin ve tüm kök hücre bağışı bekleyenler için başlatılan ‘Umut Ol' kampanyası kapsamında Kızılay tarafından kurulan bağış noktasında kan bağışında bulunan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Minik kardeşimiz Öykü için Türkiye genelinde başlatılan kampanyaya bizde destek vermek istedik. Bizim desteğimiz hem minik Öykü için, hem de tüm lösemili vatandaşlarımız için umarım bir umut olur. Ben ve belediye personelimiz konuya son derece duyarlı yaklaşarak, kan ve donör bağışında bulunduk. Umarız doku uyumu sağlanır ve minik Öykü sağlığına yeniden kavuşur” dedi.

Minik öykü için başlatılan kampanyalarda bugüne kadar birçok lösemi hastasına umut olduğu açıklanırken, verilen her kanın bir başka lösemi hastasına şifa olabileceği açıklandı.