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Oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, kargoyla gelen oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kargoyla gelen oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı. İki ayrı adrese düzenlenen operasyonla 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda oyuncak bebeğin içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir kargo şirketine gönderilen kargoyu almaya gelen M.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve kargo paketindeki oyuncak bebeğin içinde kokain ele geçirildi. Alınan ifade doğrultusunda 4 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler 115,25 gram toz esrar, 3,16 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirdi.


Gözaltına alınan M.G., Y.M., M.B.Ç. ve Y.Ö. isimli şüphelilerin emniyette ki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi

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