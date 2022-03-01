Oyuncu Gülnihal Demir Seydikemer'de öğrenciler ile buluştu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen tiyatroda, oyuncu Gülnihal Demir, Zafer Kaya ve Nuri Yiğit öğrenciler ile buluştu. Seydikemer Belediyesi'nin katkılarıyla öğrencilerin izlemesi için düzenlenen ‘Karagöz ile Hacivat' ve ‘Arkadaşım Ben Geldim' adlı tiyatro oyunları, izleyicileri kahkahaya boğdu.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, ilçede okuyan öğrencilere moral ve motivasyon sağlaması amacıyla iki tiyatro oyununu öğrencilerle buluşturdu. Sevilen oyuncu Gülnihal Demir'in de yer aldığı tiyatro oyunları, 4 gün boyunca izleyicilerle buluşacak. Geleneksel Türk Tiyatrosu olan ‘Karagöz ile Hacivat' tiyatro oyunu Şehit Gürcan Akan İlkokulu Salonunda saat 10.00'da öğrencilerle buluşurken; müzikli danslı çocuk oyunu ‘Arkadaşım Ben Geldim' aynı okulda saat 13.00'da sahnelendi.

Geleneksel Türk Tiyatrosu Karagöz ile Hacivat sinema ve tiyatro oyuncusu Gülnihal Demir, Zafer Kaya ve Nuri Yiğit, müzikli danslı çocuk oyunu Arkadaşım Ben Geldim ise Gülnihal Demir ve Nuri Yiğit tarafından başarıyla sahnelendi. Çocukların ve izleyicilerin bol bol güldüğü ve eğlenceli dakikalar geçirdiği oyun sonunda oyuncular ayakta alkışlandı.