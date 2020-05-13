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Özdil'in villasında yıkımı durdurma kararı

Gazeteci Yılmaz Özdil’in eşi Hülya Özdil adına Bodrum Bitez’deki villanın ruhsata aykırı bölümlerinin yıkım kararı Muğla Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonrası durduruldu.

Gazeteci Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına Bodrum Bitez'deki villanın ruhsata aykırı bölümlerinin yıkım kararı Muğla Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonrası durduruldu.


Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına Bodrum Bitez'de satın aldığı villanın ruhsata aykırı bölümlerinin yıkım kararı Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince belirlenmesinin ardından Özdil ailesi villanın kaçak bölümlerini yıkmayınca, Bodrum Belediyesi ekipleri yıkım için bu sabah saatlerinde villaya gelmişti. Hülya Özdil, üzerine kayıtlı 349 ada 4 parsel bulunan villaya yapı ruhsat ve eklerine aykırılıktan dolayı başvurarak yapı kayıt belgesi almıştı. Özdil ailesinin aldığı ‘Yapı Kayıt Belgesi' kaçak bölümler ortaya çıkınca iptal edilmişti.


Bu sabah yıkım için gelen ekiplerin ardından Hülya Özdil'in avukatı tarafından Muğla İdare Mahkemesi başkanlığına yıkım kararı iptali başvurusu yapıldı. Başvuru sonrası yıkım kararının iptal edildiği öğrenildi.

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