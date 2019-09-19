(Özel) 6 yaşında iki kalp, bir anjiyo, bir beyin ameliyatı geçirdi

Türkiye'de birçok sağlık kuruluşunun riskli diye ameliyatına yanaşmadığı 6 yaşındaki Günnur Durmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Buğra Harmandar ve ekibi sayesinde sağlığına kavuştu.

Doğuştan akciğere kan pompalayan iki damarın ters olduğu, damarlardan birisinin tıkalı ve kalbinde büyük bir delik yaşamını sürdüren Günnur Durmaz'a 2 aylıkken suni damar takıldı. 6 yaşına kadar suni damar ile yaşayan küçük Günnur, bu süreçte bir de beyin ameliyatı oldu. Gittiği birçok sağlık kuruluşunda ameliyatı riskli diye kabul edilmeyen Günnur, Muğla'da yaşama tutunarak taburcu oldu.

Damarları ters ve birisi takalı, kalbinde delik var

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Buğra Harmandar, riskli bir ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini açıkladı. Harmandar, “Hastamızın kalbinden çıkan iki ana damar ters durmaktaydı. Akciğere giden ve vücuda kan pompalayan iki damar ters durmaktaydı. Esas problem iki damardan birisinde ciddi darlık vardı. Bunun yanında kalbinde geniş delik vardı. 2 aylıkken İzmir'de geçici bir suni damar yerleştirme ameliyatı yapılmış. Daha sonradan devamlı takip edilmiş ve ikinci kalp ameliyatı çok riskli olduğu için bekletilmiş. Aile bu süreçte pek çok yerle görüşmüş ve kimse ameliyatını yapmak istememiş. Çocuğun kanındaki oksijen düzeyleri çok düşük olduğu için beyninde apse gelişmiş ve bu apse nedeniyle beyin ameliyatı yapılmış” dedi.

İnternette buldular

Doç. Dr. Harmandar, Günnur Durmaz'ın ailesinin birçok sağlık kuruluşunun riskli diye ameliyatı kabul etmemesi üzerine internette yaptıkları araştırma sonucu telefon ile kendisine ulaştıkları açıkladı. Harmandar, “Hasta beni internetten bulmuş ve telefon açarak geldi. Esasen yenidoğan döneminde ameliyatını yaptığımız büyük arter transpozisyonunda uyguladığımız büyük damarların yer değiştirme ameliyatına akciğer damarındaki darlık nedeniyle engel görünmekteydi. Bu sebeple yer değiştirme yerine aort kökünü kaydırma ameliyatını planlamıştık. Ama ameliyatta bu akciğer damarındaki darlığa kalbin sol karıncığından çıkan yolda darlık yapan kas ve fibröz doku bantlarının neden olduğunu gördük. Bu kas ve dokuları temizleyince akciğer damarında darlık ortadan kalktı ve büyük damarların yer değiştirme ameliyatını başarıyla gerçekleştirip kalbindeki VSD'yi yani büyük deliği de kapattık” dedi.

“Bu hastalar çok nadirdir”

Ameliyattan önce % 54 oksijenle yaşayan ve rengi mosmor olan hastanın ameliyattan sonra oksijen düzeyinin % 100 olduğunu ve rengi düzelip sağlığına kavuştuğunu açıklayan Harmandar, “Bu şekilde hastalar çok nadirdir ve ameliyatları çok riskli olup hayati tehlikesi vardır. Çok deneyimli kalp cerrahları dışında kimse bu hastaların ameliyat riskini üstlenmek istemiyor. Hastamızın ameliyatı başarılı olduğu ve sağlığına kavuştuğu için çok sevinçliyiz” diye konuştu.

“Buğra hocayı internette bulduk”

Kızının 2 aylık iken ameliyat olduğunu belirten anne Hadise Durmaz, “Ameliyat sonrası kızım sık sık kontrole gidip geldi. 3 yaşına gelince anjiyo oldu. Ardından ameliyat kararı çıktı. Bu defa ameliyat için elimizde malzeme yok, zor bir ameliyat diye geçiştirdiler. Bize Ankara'ya gidin dediler. Biz gitme hazırlığı yaparken beyninde apse oluştu. Ege Üniversitesinde beyin ameliyatı oldu. Kalp ameliyatını yapacak hastane ararken Buğra hocayı internette bulduk ve telefon ile görüştük.Çocuğum ameliyatı burada oldu ve çok şükür şu anda iyi” dedi.