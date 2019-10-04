Özel bireylerle fidan diktiler

Ortaca'da Askıda Bisiklet Festivali kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Ortaca Belediyesinin katkılarıyla Kent Konseyi ve Askıda Bisiklet Grubu tarafından düzenlenen festivalde Güzelyurt Mahallesindeki Ortaca Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören özel bireylerle fidan dikim etkinliği yapıldı. Festivale katılan 70 bisikletçi öğrencilere bisiklet hediye edilen törenin ardından özel bireylerle beraber Ortaca Özel Eğitim İş Uygulama Merkezine pedal çevirdi.

Bisikletçiler, okul bahçesinde özel bireylerle fidanları toprakla buluşturdu. Askıda Bisiklet Grubu adına açıklama yapan Zehra Erbil doğayı korumanın önemine değindi.

Özel bireyler ile birlikte fidanları toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Erbil, Askıda Bisiklet projesi kapsamında sosyal sorumluluk projeleri içinde yer almaya imkanlar çerçevesinde devam edeceklerini ifade etti.

Okul Müdürü Engin Selvi ise paylaşma kültürünün güzel bir örneği olan projede emeği geçen herkese teşekkür etti.