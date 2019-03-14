Özel çocuklara özel materyaller

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan önderliğinde yürütülen kampanya kapsamında gönderilen ‘özel materyaller' Marmaris'te öğrenim gören ‘özel öğrencilere' ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın eşi Emine Erdoğan himayesinde, kendilerine yetebilen, hayatlarını başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan idame ettirebilen bireyler olabilmeleri adına, ‘özel eğitim öğrenciler' için özel materyaller hazırlanmış ve ilgili materyaller 50 tır ile Türkiye genelindeki okullara gönderilmeye başlanmıştı. O malzemeler Marmaris'te bulunan hafif ve orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi olan bireylere hizmet veren, Marmaris Beldibi Sıtkı Zaralı İlk/Ortaokulu, Evrenpaşa İlk/Ortaokulu ve İçmeler Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´ne ulaştı. Marmaris İlçe Millî Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, özel eğitimli öğrenciler ve öğretmenleri ile bir araya gelerek, özel olarak tasarlanan ve üretilen materyallerin öğrencilerle buluşturulması sevincini birlikte yaşadı.