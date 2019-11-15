Özel eğitim sınıfları ile hayata tat katıyorlar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan üç farklı devlet okulunda görev yapan öğretmenler muhteşem bir başarıya imza attılar. Özellikle son dönemde çıkan olumsuz haberlere inat özel eğitim öğrencilerine drama ile eğitim vererek bilgi ve beceri kazandırma amaçlı olan bu projeler Avrupa birliği tarafından destekleniyor.

Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan özel eğitim sınıfları ve kaynaştırma öğrencileri ve diğer öğrenciler çok mutlu. Öğretmenlerini çok seviyorlar ve aldıkları eğitimden aileleri de çok memnun.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın da öncü olduğu projeler kapsamında Avrupa'dan özel eğitim öğretmenleri gelip bu üç okulda drama dersleri verecek. Marmaris'te görevli öğretmenler de Avrupadaki okullara gidip oradaki dersleri izleyip döndüklerinde buradaki meslektaşlarına deneyimlerini anlatacaklar.

Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 4 özel eğitim sınıfı bulunuyor, bu sınıflarda eğitim gören öğrenciler diğer öğrenciler ile aynı yemekhane de yemek yiyor, aynı bahçede oyunlar oynuyorlar. Lise dengi olan okulda diğer öğrenciler özel eğitim sınıflarına gelip onlar ile el işi beceri derslerini birlikte yapıyorlar.

Okul Müdürü Bahatttin Yaşin, "Biz her şeyden önce insanız, vicdanımız ve yüreğimiz ile bu işi yapıyoruz. Okulumuz bünyesinde böyle bir bölümün olması bizim için gurur kaynağıdır. Öğretmen arkadaşlarım ve ben bu çocukların hayattaki becerilerini geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Özel eğitim öğretmeni Mükerrem Haymana, "Özel eğitim almaya devam eden öğrencilerimiz için bir projeye başvurduk bu Erasmus projesi, yani özetle Avrupa'daki özel eğitim öğretmenleri ülkemize ilçemize okulumuza gelecekler ve drama dersi verecekler. Biz de Avrupa'daki okullara gidip onların eğitim modellerini inceleyeceğiz. Amacımız bu güzel çocukların, gençlerin hayata daha kolay adapte olması ve kendi yaşamlarında öğrendiklerini uygulayabilmesi'' dedi.

Diğer öğrenciler ise "Onlar bizden farklı değil, biz de onlar gibi olabilirdik. Bu doğanın kanunu. Herkes aynı olmak zorunda değil. Biz onların okulumuzda olmasından çok mutluyuz iyi ki buradalar" dediler.

Öğrenci velileri "Bizler okulda özel eğitime tabi öğrencilerin olmasından çok mutluyuz. Bizim çocuklarımızın onlar ile vakit geçirmesi çok güzel. Hiçbir şekilde rahatsız olmuyoruz, aksine memnunuz'' dediler.

Proje, Muğla genelinde özel eğitim konusunda 2019 teklif çağrısı döneminde kabul olan AB Erasmus+ projesi. Bu konuda Muğla'da başka bir çalışmanın olmadığı açıklanırken; Marmaris Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Koordinatörlüğünde Marmaris Ortaokulu ve Sıtkı Zaralı İlkokulu ortaklığıyla projeler yürütülüyor.