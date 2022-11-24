Özel gereksinimli öğrenciler için mutfak yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçen 16 Ocak'ta gerçekleştirilen "Mutfakta Tuzumuz Olsun" projesi sonuçlandı. Projede özel gereksinimli öğrenciler için yaptırılan mutfak, düzenlenen törenle açıldı.

Aralarında Bodrum iş, siyaset ve sosyal hayatının tanınan isimlerinin de bulunduğu "Pınar Seli ve İyilikle Korosu", meslek liseli özel öğrencilere mutfak yaptırmak için geçen 16 Ocak'ta konser verdi. Konserde mutfağın yaptırılmasını Bodrum İşinsanları Derneği üstlenmişti. O proje tamamlanarak mutfak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hizmete girdi. Mutfak için Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal'ın da katıldığı açılış töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, şunları dile getirdi:

“Bu çalışmaya emek veren hayırsever in insanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğitim unsuru yalnızca devletin yapacağı bir çalışma değil, paydaşların da güç katması gereken bir çalışma. Hele ki burada yaşayan kişilerin bu katkıyı sunmaları bizim için çok anlamlı. Bir de sınıfımızın özel eğitim sınıfı olması, bu sınıftaki çocukların hayata da özel olarak gelmeleri, en azından standartları dezavantajları ile bütünleştirerek avantaja çevirecek ortamları sağlama konusunda da katkınız çok anlamlı”

Okul müdürü Sinan Eren ile yiyecek içecek bölümü öğretmenleri de mutfağın yapımında destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından mutfağın açılış kurdelesi kesildi. Öğrencilerin mutfakta yaptığı yiyecekler, davetlilere ikram edildi.

Sosyal sorumluluk projelerinde farklı meslek gruplarından farklı isimleri bir araya getiren müzisyen Pınar Seli, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

“Bu başlangıçta ufacık bir ateşti, sonra ateş topu oldu. Herkesin emeği çok oldu. Herkes bu taşın altına elini soktu. İş insanlarına, emek verenlere, bilet alanlara, sesiyle yüreğiyle emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Burayı görüp bu duyguları yaşamanızı isteriz”

Bodrum İşinsanları Derneği Başkanı Mete Yılanlı da projeye katkı sunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek şöyle dedi:

“Böyle bir projede biz de bir katkıda bulunabildiysek, bu çorbada tuzumu olduysa ne mutlu bize. Emeği geçen herkese, tüm dostlarımıza, Milli Eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.”