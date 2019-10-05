(Özel) Muğla koylarında yer kalmadı

Seydikemer'den Bodrum'a kadar yaklaşık Bin 479 kilometre kıyı uzunluğuna sahip Muğla'da yaklaşık 240 koy bulunuyor. Yıllık 3 milyonu yabancı, 7 milyon turisti ağırlayan Muğla, deniz, kum, güneş turizminin dışında ören yerleri ve yat turizmi ile mavi yolculuğun da gözdesi durumunda.

Doğal güzellikler her kesimi çekiyor

Yaz aylarında dünyaca ünlü simaları da ağırlayan Muğla, sahillerdeki doluluğun yanı sıra koylarda da aynı yoğunluğu yaşamaya devam ediyor. Bodrum, Marmaris, Datça, Gökova Körfezi, Datça, Göcek ve Fethiye koylarına ünlü isimler özel yatları ile ziyaretinin yanı sıra, yat kiralayan vatandaşlar Muğla'nın eşsiz doğal güzelliklerinin tadını çıkarıyor.

Dünyaca ünlü isimler geldi

Bugüne kadar ünlü devlet başkanları, dünyaca ünlü sporcular, sinema ve televizyonun ünlü isimleri ve dünyanın en zengin iş adamları ile siyaset insanları Muğla koylarında özel yatları ile seyrederken, yaptıkları alışveriş ile bölge insanına katma değer oluşturuyor. Geceyi konakladıkları koylarda yöre halkından alışveriş yapan konuklar, yöre insanlarının bütçesini de katkı sağlıyor.

Marinalarda yer kalmadı

Muğla genelinde toplam Bakanlık ve Belediye belgeli 44 Marina bulunurken, bu marinalarda 6 bin 980'i denizde, 2 bin 070'i karada olmak üzere toplam 9 bin 070 yat bağlama kapasitesi mevcut. Yaz-kış tam kapasite ile hizmet veren marinalar, özellikle kış aylarında da yatların bakımları için de ciddi gelir elde ediyorlar. Bunun yanında günü birlik tekne tuna çıkan teknelerin yanında kiralık yatlar ile mavi yolculuk turları da yaz-kış bölge insanına ekonomik kazanç sağlıyor.

“Deniz turizmi ülke ekonomisine çok ciddi girdi sağlıyor”

Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, “Turizmde tartışmasız en önemli bir yere sahibiz. Özellikle Bodrum, mavi yolculuğun yüzde 80'inin hizmetini veriyor. Gerek Bodrum olsun, gerekse Muğla'mız deniz turizmi ve deniz ticareti he ülke ekonomimize çok ciddi anlamda girdi sağlamaktadır, hem de hizmet kalitemiz ve standartları yüksek bir sektöre sahibiz. Dolayısı ile geçtiğimiz sezon hem yurt dışından hem yurt içinden çok ciddi bir rağbet gördü sektörümüz” dedi.

“Fethiye'de 2 bin tekne var”

Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, “Deniz turizminde Fethiye, Marmaris ve Bodrum Muğla'daki en önemli turizm etkenlerinden birisi. Bölgemizde sadece Fethiye'de 2 binin üzerinde teknemiz var. Muğla bölgesini Bodrum, Marmaris ve Fethiye'yi baz aldığımız zaman tamamı yaz turizmi ile ilişkili. Yaptığımız gündelik tur dahil, yakıtı, kumanyası hepsi bölgeye kalan paralar. Geçen sene ile bu sene arasındaki fark ticari yatlarda yüzde 10'un üzerinde bir artış görüyoruz. Bunu şuradan biliyoruz. Bölgemizde geçen sene sattığımız taahhütlü hat sayısı 6 bin 400. Bu sene bu rakam Eylül ayı sonu itibari ile 6 bin 750'lere çıktı. Bu da yüzde 10 gibi bir artışa tekabül ediyor. Bu da bizim açımızdan sevindirici bir olay” dedi.