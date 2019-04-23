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Özel öğrenci atletizm yarışlarında 2 madalya birden aldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olarak Antalya’daki atletizm yarışlarına katılan M.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olarak Antalya'daki atletizm yarışlarına katılan M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin özel öğrencisi Ebru Turgut, 100 metre yarışlarında bölge 1.'si, 200 metre yarışlarında ise bölge 3.'sü oldu.


M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma ve bakım altında bulunan özel bireylerden Ebru Turgut, Antalya'da Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen atletizm bölge yarışlarında 2 madalya birden kazandı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olarak katıldığı 100 metre yarışlarında bölge 1.'si, 200 metre yarışlarında ise bölge 3.'sü olan Turgut'un başarısı, M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde coşkuyla karşılandı.


M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yardımcısı Ferhat Güler, kurumda sportif ve kültürel faaliyetlere ağırlık vermenin ayrıca çok çalışmanın meyvesini almaya başaldıklarını belirterek, “Ebru Turgut'u tebrik eder spor yaşamında başarılarının katlanarak devam etmesini dileriz.” dedi.


Milasmedya ailesi olarak, atletizm turnuvasında iki madalya birden kazanarak büyük bir başarı elde eden özel öğrencilerden Ebru Turgut'u ve bu başarıda emeği bulunan tüm kurum yöneticilerini, personelini tebrik ederiz.

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