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Özel öğrenci Türkiye 3'üncüsü oldu

Milas Remzi Ozan Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim Okulu öğrencisi Mustafa Ali Çaban, Türkiye Şampiyonası’nda 3’üncü olarak, Milas’ı gururlandırdı.

Milas Remzi Ozan Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim Okulu öğrencisi Mustafa Ali Çaban, Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü olarak, Milas'ı gururlandırdı.


Milas Remzi Ozan Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim Okulu öğrencisi Mustafa Ali Çaban, Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü oldu.


Milas Remzi Ozan Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim Okulu 12. sınıf öğrencisi Mustafa Ali Çaban, Mersin'de düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda 400 metre koşuda 3'üncü olarak madalya aldı.


Alınan başarının ardından açıklamada bulunan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, şampiyonada dereceye giren özel öğrenci Çaban'ı ve öğretmenlerini aldıkları başarıdan dolayı tebrik etti.

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