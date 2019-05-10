Özel öğrenciler orman ve sokakları temizlediler

Marmaris'te 16 özel öğrenci, okul çevresindeki sokak ve ormanlık alanda temizlik çalışması yaptı.

Marmaris'in Beldibi Mahallesi'nde bulunan Beldibi Sıtkı Zaralı İlk ve Ortaokulu özel sınıf öğrencileri okul çevresindeki sokak ve ormanlık alanı Marmaris Belediyesi temizlik ekipleriyle birlikte temizledi. "Eko-tim" adını kullanan 16 özel sınıf öğrencisine okul öğretmenleri de eşlik etti. Etkinlik hakkında bilgi veren Okul Müdürü Ali İhsan Damkacı, “Bu etkinlik, öğrencilerimize çevre bilinci oluşturmak için yapılan bir sosyal sorumluluk projesi. Bu çalışmayı engelli öğrencilerimizin yapması ayrıca önemli. Vatandaşlarımızdan bu çevrenin temiz tutulmasını talep ediyoruz.” dedi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift ise özel öğrencilerin bu tür öneli etkinlikleri devamlı yaptıklarını belirterek, her zaman gerekli desteği verdiklerini söyledi.