Özel öğretim kurslarının süresi uzatıldı

MUTSO'nun eğitim sektöründe hizmet veren üyelerine yönelik yürüttüğü önemli çalışma sonuç verdi.

Özel öğretim kurslarının en az 1 yıl daha kapatılmayacağının müjdesi verildi.

Üyelerden gelen sorunları ve önerileri göz önünde bulundurarak çalışmalarına yön veren Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Eğitim Hizmetleri sektörünü bünyesinde barındıran 11'inci meslek komitesi üyeleri adına önemli bir karara öncü oldu. MUTSO bünyesinde faaliyet gösteren 11'inci Meslek Komitesinin çalışmalarıyla, geçtiğimiz Mart ayında özel öğretim kurslarının kapatılmaması konusunda bir basın açıklaması yayınlayan MUTSO tarafından, hazırlanan dosya, Muğla'yı ziyaret eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er'e takdim edildi.

Yapılan çalışmalar sonuç verdi ve özel öğretim kurslarının kapatılması yönünde verilen süre en az 1 yıl uzadı. Konuya ilişkin açıklama yapan MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan şunları kaydetti: “Üyelerimizden gelen talepleri ve sorunları son derece önemsiyor ve çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz. 11'inci meslek komitemiz aracılığıyla bize aktarılan, eğitim sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin, özel öğretim kurslarının kapatılmasının gündeme gelmesiyle yaşadığı endişe, bizim için önemli bir husus olmuştur. Ülkemizde, bir üst eğitim kurumuna ulaşabilmek için sınav sisteminin bulunduğu sınavdaki başarıyı artırmak için akademik destek almak isteyen TYT-AYT sınavlarına giren 2 milyon, LGS'ye giren 1 milyon öğrenci bulunmaktadır. Liseden mezun olup girdiği sınavdan istediği puanı alamayan yada üniversiteyi yerleşmesine rağmen yeniden sınava hazırlanmak isteyen öğrencilerimizin taleplerini özel öğretim kurslarının karşıladığı bilinmektedir. Okula da gidemeyecek olan bu öğrencilerimizin puanlarını yükseltip hedeflerine ulaşması için bakanlığımıza bağlı özel öğretim kurslarını tercih etmeleri önemli bir husustur. TOBB bünyesinde bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz, özel öğretim kursları sahiplerinin de katıldığı 11'inci Eğitim Meslek Komitesinin bu konudaki çalışması, ilimize gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın İbrahim Er'e tarafımızca takdim edilmiştir. Daha sonra komitemizin çalışmalarıyla hazırlanan olduğu rapor, yine Odamız öncülüğünde TOBB bünyesindeki tüm eğitim komitelerine iletilerek öncülük yapılmış, kamuoyu oluşturulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığının bu görüşleri dikkate aldığını düşünerek özel öğretim kurslarının kapatılmasıyla ilgili görüşlerini bir kez daha gözden geçirdiklerini ve bu kararı bir süre daha ertelediklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Başta, yoğun çalışmaları nedeniyle 11'inci Meslek Komite Başkanımız Hüseyin Özgül'ün öncülüğünde tüm komite üyelerimize, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”