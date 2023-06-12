Özel sporcular, kulaçlarıyla Muğla'ya şampiyonluk getirdi

Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan özel sporcular Okul Sporları Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'ndan 4 madalya ile döndüler. Şampiyonada başarı ile mücadele eden özel sporcular Ortaca'ya birincilik, ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük madalyası getirdiler.

Nevşehir'de düzenlenen 2023 Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız - Erkek Türkiye şampiyonası yüzme branşı yarışları, 81 ilden yaklaşık bin sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitim Merkezi'nde Ortaca Kaymakamı Meral Uçar ve Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in destekleri ile çalışmalarını sürdüren özel sporcular Nevşehir'de düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonaya katılan özel sporcular yaptıkları mücadele ile göz doldurdu.

Düzenlenen yarışmaların ardından Ortaca Ortaokulu adına katılım sağlayan Ada Kaygusuz 50 metre Serbest stilde Türkiye Şampiyonu oldu. Ortaca Atatürk Ortaokulu adına katılım sağlayan Melih Yıldırım 100 metre Kurbağalama stilde Türkiye 2.'si, 50 metre kurbağalama stilde Türkiye 3.'sü, 50 metre serbest stilde Türkiye 4.'sü oldu.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, öğrencilerin bu başarısından duydukları memnuniyeti dile getirerek Halk Eğitim Müdürü İsmail Yurt, Müdür Yardımcısı Pelin Karaboğa'ya, Milli Eğitim Şube Müdürü Ersal Ersin Avcı'ya, Gençlik Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen'e, yarışmaya katılıp Muğla'yı en iyi şekilde temsil eden sporculara ve ailelerine teşekkür etti.