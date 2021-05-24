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Palamutbükü'nde çalışmalar tamamlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Muğla’nın Datça ilçesi Yaka Mahallesi Palamutbükü mevkiinde 2 bin 500 metre uzunluğundaki içme suyu hattının bin 500 metresini tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Muğla'nın Datça ilçesi Yaka Mahallesi Palamutbükü mevkiinde 2 bin 500 metre uzunluğundaki içme suyu hattının bin 500 metresini tamamladı. Tamamlanan yerlerde parke taşı kalama çalışmalarına başlandı.


Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden birisi olan Datça'da bulunan içme suyu hatları Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yenilenmeye devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından bu yıl Mesudiye, Reşadiye, Hızırşah, İskele ve Eski Datça Mahallelerindeki içme suyu hatları yenilendi.


Parke kaplama çalışmalarına başlandı


Mesudiye, Reşadiye, Hızırşah, İskele ve Eski Datça Mahallelerinde içme suyu hatlarını yenilen MUSKİ ekipleri Datça'ya 30 kilometre uzaklıkta olan Yaka Mahallesi Palamutbükü mevkiinde 2 bin 500 metre uzunluğundaki içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarına başladı. Ekipler bin 500 metre içme suyu hattını yeniledi. Yenilen Bin 500 metre içme suyu hattı üzerinde Datça Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında parke taşları döşendi. Kalan bin metre içme suyu hattının önümüzdeki günlerde tamamlanacağı öğrenildi.

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