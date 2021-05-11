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Palamutbükü'nde içme suyu hatları yenileniyor

Muğla’nın önemli turizm merkezlerinden birisi olan Datça’da bulunan içme suyu hatları Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yenilenmeye devam ediyor.

Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden birisi olan Datça'da bulunan içme suyu hatları Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yenilenmeye devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından bu yıl Mesudiye, Reşadiye, Hızırşah, İskele ve Eski Datça Mahallelerindeki içme suyu hatları yenilendi.


Çalışmalar Bayram Tatilinde de Devam Edecek


Mesudiye, Reşadiye, Hızırşah, İskele ve Eski Datça Mahallelerinde içme suyu hatlarını yenilen MUSKİ ekipleri Datça'ya 30 kilometre uzaklıkta olan Yaka Mahallesi Palamutbükü mevkiinde 2 bin 500 metre uzunluğundaki içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarına başladı. Bölge turizmi açısından önemli bir konuma sahip olan Palamutbükü mevkiinde ekipler bayram tatili boyunca çalışmalarını aralıksız devam ettirecek.

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